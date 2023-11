Campanilismi al tavolo tecnico su MedioEtruria

Giorni decisivi per ’collocare’ la nuova stazione dell’Alta velocità. Oggi è prevista a Roma l’ennesima riunione del tavolo, chiamato a confrontare i dati tecnici e a indirizzare la decisione politica sulla sede della stazione MedioEtruria. In corsa ci sono tre possibili ’location’: Rigutino, Creti-Farneta e Montallese. Dalla riunione di oggi potrebbero arrivare due tipi di soluzione: una definitiva (al momento ritenuta da tutti i soggetti coinvolti poco probabile) con la decisione finale circa la sede della nuova stazione; l’altra interlocutoria (considerata più probabile) con una ’scrematura’ che porterebbe a due le località in lizza per ospitare l’Alta velocità. benzina sul fuoco dei campanilismi.