Campagna elettorale. Cenni a ‘La Ginestra’

Entra nel vivo anche a Poggibonsi la campagna elettorale in vista delle amministrative di giugno. Il 22 febbraio alle 18,30, alla sala polivalente ‘La Ginestra’, ci sarà la prima occasione pubblica di presentazione della candidatura a sindaca di Susanna Cenni. "Dopo la decisione dell’assemblea comunale del Partito Democratico, maturata il 29 gennaio scorso – afferma una nota – Susanna Cenni ha iniziato un percorso di ascolto e confronto con la città e le sue diverse anime, incontrando persone e ascoltando donne e uomini del territorio con serietà, limpidezza e responsabilità. Sarà questo, infatti, lo stile della campagna elettorale: un modello aperto e partecipato, basato sull’ascolto della comunità e sulla costruzione condivisa di una visione per la città del futuro". "In questi giorni – afferma direttamente la candidata – sto ascoltando racconti di impegno quotidiano, visioni del futuro e, certo, anche criticità. Gli incontri continueranno e cresceranno, andando nei quartieri, nelle strade, nelle frazioni, ovunque i problemi sono più sentiti e vissuti. La nostra sarà una campagna popolare, attenta ai bisogni, alle donne, alle giovani generazioni e basata sull’ascolto e la costruzione, sulla partecipazione e sull’apertura alle competenze e alle esperienze per la definizione delle idee e del programma che delineeranno la città futura". E infine: "Abbiamo cominciato ad incontrare realtà politiche e civiche cittadine – aggiunge Cenni – con cui prosegue un lavoro di confronto positivo e fattivo. Lo stiamo facendo con trasparenza, responsabilità e con molta serietà, lontani da ogni tatticismo".