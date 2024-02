Camollia in festa con Pietrino e Ruello nel 1935

Il 1935 è ad appannaggio del dualismo fra Lupa e Istrice. Non c’è ancora una rivalità ufficiale, ma l’aria che tira non è buona. Ci occupiamo della risposta di Camollia: stavolta Ruello arriva nell’Istrice che subito gioca le sue carte con Pietrino, mentre il fresco vincitore di luglio, Tripolino, resta in Vallerozzi. Mossiere il grande Guido Guidarini che vede scattare in testa Selva e Giraffa. Inizia una serie infinita di nerbate: ne fa le spese soprattutto Porcino, fantino della Giraffa che aveva Folco, assalito dallo Sgonfio che non gliele risparmia una. Intanto la corsa è al suo momento fondamentale a San Martino, con l’Istrice che prende la testa, mentre tutti gli altri si attardano in violenti combattimenti. Ci prova poi Ganascia, che si libera degli avversari e con il giubbetto dell’Oca si fa avanti per cercare di raggiungere il lanciassimo Pietrino che vola verso il terzo giro. Trionfo dell’Istrice con il tenente Mezzedimi che aveva preso il posto sul palco dei giudici del Capitano Fabio Sergardi, impegnato in Africa per la guerra coloniale. Mentre si raffreddano bruscamente i rapporti fra l’Oca e Ganascia, con un dopocorsa piuttosto impegnativo, Camollia torna in festa guidata dall’entusiasmo dell’onorando Guido Chigi Saracini.

Massimo Biliorsi