Camionista aggredito Scattano tre denunce

Una banale discussione per questioni di precedenze stradali è degenerata, mettendo nei guai due giovani casertani ed un egiziano, denunciati alla Procura della Repubblica di Siena per violenza privata. I fatti risalgono al mese di marzo scorso quando i tre, che viaggiavano sull’Autopalio a bordo di un furgone della ditta per cui lavorano, giunti nelle vicinanze di un restringimento della carreggiata nei pressi di Badesse, avendo scelto di percorrere la corsia più stretta, tentavano con una manovra repentina di andare nella corsia di fianco, senza però riuscire nell’intento per la presenza di un autoarticolato. I tre si innervosivano e presi dalla rabbia prima iniziavano prima ad inveire contro l’ignaro camionista, poi lo inseguivano percorrendo la corsia chiusa al traffico, prendendo la cabina del tir a sassate.

Il camionista, comprensibilmente impaurito, si vedeva costretto a fermarsi all’Area di Servizio di Siena Ovest dove i tre continuavano nell’aggressione, tanto da indurre la vittima, rimasta chiusa nella cabina, a scattare foto ai suoi aggressori e chiamare le forze dell’ordine. Sul posto poco dopo intervenivano i carabinieri della stazione di Monteriggioni, che raccoglievano gli elementi utili per identificare i tre, che intanto si erano dati alla fuga.

Gli indizi raccolti, interfacciati con le immagini acquisite dalle telecamere di video sorveglianza, consentivano ai militari di individuare il mezzo e smascherare il terzetto che viaggiava sull’auto. Fine della corsa. Nei confronti dei due italiani e dell’egiziano è scattata la denuncia per violenza privata.