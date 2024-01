Camion si ribalta. Disagi sull’AutoPalio

Ancora problemi di viabilità, ieri pomeriggio, sull’Autopalio. Tutto a causa del ribaltamento, in seguito a un incidente per cause in fase di accertamento, di un mezzo pesante che ha perduto anche il carico trasportato durante il tragitto sulla Siena Firenze. L’episodio, avvenuto nel comune di Barberino Tavarnelle, all’altezza dello svincolo di San Donato, non avrebbe provocato conseguenze alle persone. Ripercussioni rilevate però sul traffico tra Poggibonsi e San Donato, in direzione del capoluogo regionale. Risultato, interruzione dell’arteria con uscita obbligatoria a Poggibonsi sud. Sul posto l’arrivo di squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Casciano in Val di Pesa, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo in attesa del recupero e delle laboriose operazioni per la rimozione. Tutto da parte degli addetti di un’azienda privata, specializzata in questo tipo di interventi.