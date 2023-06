Cameriere trovato morto in casa, non si era presentato a lavoro

Siena, 17 giugno 2023 – «Doveva entrare a lavoro alle 11. Un ragazzo sempre molto puntuale. Prima gli ho inviato un messaggio, senza successo. Quindi ho tentato di chiamarlo ma il telefono era spento", racconta il titolare del locale del centro storico presso cui lavorava il 32enne di Avezzano, M.M., trovato senza vita nel vicolo del Tiratoio nel primo pomeriggio di ieri.

Potrebbe essere stato un malore a stroncare prematuramente la vita del ragazzo che abitava nella nostra città solo da poco più di due mesi. L’inchiesta, coordinata dal procuratore Nicola Marini, viene condotta dai carabinieri della compagnia di Siena, intervenuti poco dopo le 14 sul posto.

Sarà l’autopsia – l’incarico verrà dato lunedì mattina – a chiarire i motivi della tragedia. Come di rito in questi casi saranno effettuati accertamenti tossicologici.

Il 32enne era arrivato a Siena per seguire la sua ragazza che studia all’Università e si mantiene facendo qualche lavoretto in un locale del centro. Una coppia seria, che fra Fontebranda e le strade intorno al santuario di Santa Caterina, vedevano spesso passeggiare con il cagnolino che era considerato un membro della famiglia.

Aveva fatto un periodo di prova nel ristorante dove lavorava a pranzo, M.M. Lo aveva preso: serio e affidabile. "Quando ho visto che non rispondeva ai messaggi – ricostruisce il titolare – ho cercato di servire quanto prima possibile i clienti. Poi ho chiuso mezz’ora prima e, insieme al cuoco, sono andato a cercarlo a casa. Saranno state le 14 passate da poco.

Non rispondeva, il cane dentro l’abitazione abbaiava. Abbiamo avuto una brutta sensazione. Speravamo comunque che non fosse successo niente di brutto. Alla fine sono stati chiamati i carabinieri".

Intervenuti sul posto e capito che occorreva forzare la porta, i militari hanno allertato i pompieri. Sono stati loro, mentre una piccola folla di persone si radunava nella zona, a consentire l’ingresso dei soccorsi nell’appartamento. IL 32enne si trovava ancora a letto, ormai senza vita".

Una tragedia. Sono scattati gli accertamenti che, da una prima ricognizione dei sanitari, farebbero pensare ad un malore. Vista tuttavia la giovane età la procura intende svolgere ogni accertamento per escludere ipotesi diverse. Certo è che nessuno ha aggredito il cameriere.

Escluso l’intervento di terze persone. I carabinieri, mentre la salma veniva trasferita alle Scotte a disposizione della magistratura, raccoglievano le prime testimonianze. A partire da quella del titolare del locale per cui lavorava.

Avvertita subito anche la sua ragazza, con cui condivideva l’appartamento nel Tiratoio, che è immediatamente ripartita per tornare a Siena. Grande lo sconcerto in città per l’ennesima vita spezzata troppo presto.