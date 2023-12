Camera di commercio. Contratto integrativo ok

E’ stato siglato il contratto integrativo 2023 tra le organizzazioni sindacali, la Rsu e l’Amministrazione della Camera di Commercio di Arezzo-Siena. L’accordo integrativo riguarda nello specifico le risorse da destinare alla incentivazione della produttività dei dipendenti e al miglioramento dei servizi per l’utenza. Rsu ed organizzazioni sindacali esprimono soddisfazione per il raggiungimento di un risultato importante che è in grado di valorizzare, dal punto di vista economico e professionale, l’attività dei dipendenti della Camera di Commercio, riconoscendone l’elevata competenza e specificità. Un accordo, frutto di un confronto continuo, che recepisce la volontà di tutti i lavoratori dell’Ente e che è stato reso possibile dell’impegno e del senso di responsabilità dei componenti della Rsu aziendale, che ne hanno condiviso il contenuto indipendentemente dall’appartenenza ad una sigla sindacale.