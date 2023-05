"Cambiare i cartelli stradali" I residenti di Staggia insorgono "Strada chiusa, vicolo cieco"

"Sui tempi di realizzazione del ponte, nessuna certezza. In compenso da Staggia Senese un segnale indica Poggibonsi seguendo la via Cassia. Ma da lì si accede a una strada senza uscita, visto che è in vigore da tempo l’interruzione dell’arteria". È quanto rilevano alcuni degli abitanti dell’area della nascente circonvallazione staggese. In prossimità della nuova rotatoria all’altezza del distributore di carburanti, si trovano in effetti gli indicatori per Poggibonsi e per la zona industriale di Pian dei Peschi (oltre che per Firenze ed Empoli).

"Da quella parte si procede verso Bellavista e si va incontro a un tratto di Cassia che ormai da quasi due anni non è percorribile. E’ possibile soltanto svoltare a sinistra in direzione della località Pini. In quel punto di Staggia, dunque, i cartelli per Poggibonsi dovrebbero essere, a nostro parere, per adesso oscurati in attesa del ritorno alla normalità viaria. I turisti, per esempio, non a conoscenza dello stop alla circolazione dei mezzi a causa della questione del ponte, imboccando da lì la Cassia rischiano di entrare di fatto in un labirinto". Facciamo notare che comunque l’interruzione a Staggia Senese è segnalata da un pannello di colore giallo. Non in quel preciso punto della rotatoria, ma un po’ prima, all’intersezione di via Romana con via XXV Aprile. Obiettano, però, i residenti: "La Provincia di Siena allora ci comunichi – spiegano, in conclusione – quanto occorrerà ancora attendere prima di arrivare all’intervento. Ovvero a operazioni in grado di risolvere i problemi di viabilità e di mettere fine alla fase di ‘isolamento’ di Staggia e di Bellavista che va avanti da settembre 2021".

Paolo Bartalini