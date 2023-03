Cambiano le linee per tutelare centro storico, Camollia e Stalloreggi

Autolinee Toscane annuncia la riorganizzazione di alcune linee bus decisa con il Comune di Siena per tutelare le strade del centro storico e per soddisfare richieste degli utenti. Da sabato 1° aprile saranno in vigore alcune variazioni per quanto riguarda le linee s54, s3, s27 e s19.

A partire dalla linea 54: qui la novità riguarda la definitiva eliminazione del transito dei bus nella tratta tra via San Pietro e via Stalloreggi. I mezzi, già da circa due anni, percorrono via delle Cerchia. Per quanto riguarda gli orari ci sarà però da prestare attenzione ad una variazione: dal capolinea di Coroncina le corse partiranno ai minuti 00, 15, 30 e 45, con un posticipo minimo di 3 minuti.

Linea 3: in questo caso la novità sarà l’eliminazione del passaggio dei bus da via Camollia. Non sarà più raggiunto il terminal di piazza del Sale ma sarà effettuato il nuovo percorso da via Don Minzoni, via Montluc, via Franci e via Tozzi. La fermata all’interno del centro storico resterà dunque solo quella di via Tozzi.

Sulla linea 27 due corse avranno un percorso più lungo: si tratta delle corse in partenza alle 14 e alle 19.50 da piazza del Mercato che, raggiunto il capolinea di Abbadia di Ruffolo, proseguiranno in Strada di Renaccio, Cassia, zona industriale di Isola d’Arbia (in via Mengozzi sarà istituita una nuova fermata), da dove riprenderanno transitando da via Fonte Murata, Strada di Renaccio, Abbadia di Ruffolo. L’intervento risponde ad alcune richieste degli abitanti della strada di Renaccio, Strada dei Fuochi e lavoratori della zona industriale di Isola d’Arbia.

A Ravacciano la linea 19 sarà oggetto di una riprogettazione: in sostanza le corse in partenza ai minuti 07 dal capolinea di Piazza Bargagli Petrucci, non transiteranno più da via Francesco di Valdambrino bensì da via Maitani, via del Vecchietta, dove saranno istituite due nuove fermate. Le corse in partenza ai minuti 37 manterranno il percorso invariato.