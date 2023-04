Cambiano i bus per 25 aprile e 1° maggio Meno corse urbane ed extraurbane

Autolinee Toscane annuncia alcune modifiche alle corse bus per le prossime festività. Lunedì 24 aprile i servizi del territorio seguiranno l’orario non scolastico con la riduzione di alcune corse. Martedì 25 aprile i bus seguiranno l’orario festivo in ogni area del territorio regionale mentre lunedì 1° maggio il servizio sarà variato con organizzazione diversa a seconda dei territori. Lunedì 1° Maggio, a Siena il servizio urbano seguirà l’orario festivo ridotto (disponibili servizi delle linee urbane s1, s2, s3, s5, s6, s10, s19, s52 , s51 e s54). Il servizio extraurbano sarà sospeso, fatta eccezione per alcune corse della linea 131 (ordinarie e rapide) e per la linea bus sostitutiva del servizio ferroviario Empoli-Siena e Poggibonsi-Empoli. A Poggibonsi e Colle Val d’Elsa il servizio urbano sarà sospeso. A San Gimignano saranno disponibili i servizi delle linee urbane SG1 e SG2. Negli altri comuni della provincia, ovvero Chiusi, Chianciano Terme e Montepulciano, il servizio urbano ed extraurbano sarà sospeso. Autolinee consiglia ai passeggeri di verificare con anticipo gli orari e i servizi in vigore in questi giorni di festività, consultando la pagina orari del sito www.at-bus.it o tramite la nuova App ’at-bus’.