Cambia il salotto buono di Chiusi Ecco come diventerà Largo Cacioli

Il salotto buono di Chiusi Città, Largo Cacioli, inserito nel triangolo delle eccellenze della cittadina etrusca - duomo, museo e teatro - sarà totalmente riqualificato con un restyling che prevede l’installazione di nuove sedute e panchine, la posa di nuove aiuole e un percorso adatto ai per portatori di handicap per l’accesso all’area. A tutto questo va aggiunto il chiosco che avrà finalmente una struttura adeguata alle esigenze e alle normative vigenti, risolvendo un annoso problema e che ne permetterà un uso autonomo anche non necessariamente legato ad un’altra attività come avviene oggi. Il Comune di Chiusi ha infatti partecipato a un bando regionale per la rigenerazione urbana dei paesi fino a 20.000 abitanti. Il progetto, per un quadro economico complessivo di 400.000 euro, prevede per il centro storico, oltre a Largo Cacioli, anche la realizzazione di una nuova pavimentazione di Vicolo dell’Arco in linea con il contesto architettonico circostante e la ristrutturazione dei bagni pubblici di via Longobardi, che garantirà una migliore fruibilità a servizio dei visitatori del centro storico. I lavori, una vorrà definita l’erogazione dei finanziamenti, partiranno e saranno ultimati entro la prossima stagione turistica. Questo progetto va ad aggiungersi al contributo assegnato dalla Regione per la riqualificazione dei Centri Commerciali Naturali: gli interventi per un totale di euro 250.000, sono in via di definizione e riguarderanno la fornitura di elementi di arredo per la valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali di Chiusi Città e Chiusi Scalo utili a rinnovare l’immagine degli spazi del centro, ricchi di valori sociali, economici, culturali ed estetici che necessitano di essere assolutamente conservati e rinnovati. In centro storico è prevista inoltre una nuova segnaletica turistica, l’installazione di una nuova illuminazione della Torre Campanaria in Piazza Duomo. In questo contesto di attenzione al centro storico si inserisce anche la nuova viabilità e ridefinizione delle Ztl, per una migliore qualità di vita dei residenti e dei turisti. "Abbiamo partecipato a questo bando regionale – dichiarano la vice sindaca Valentina Frullini e l’assessore ai lavori pubblici Mattia Bischeri – perché in un unico progetto siamo riusciti ad inserire interventi necessari per la valorizzazione del centro storico a fini turistici. Uno degli obiettivi di questa amministrazione è proprio quello di rendere più vivibile ai cittadini e più attrattivo ai turisti il nostro Comune".

Massimo Montebove