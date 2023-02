Calunniò l’ex comandante del carcere Correa condannato anche in appello

Lo aveva accusato in una lettera di portare droga dentro il carcere di Santo Spirito. Poi se n’era pentito, ritrattando. Una cosa gravissima però per chi doveva far rispettare l’ordine fra le mura di una casa di reclusione e indossava la divisa. L’allora comandante di Santo Spirito era stato poi scagionato completamente per cui era iniziato, per così dire, il girone di ritorno a livello giudiziario.

Era nato un processo per calunnia con al centro il detenuto che aveva puntato il dito contro l’operatore della penitenziaria. Sul banco degli imputati un nome salito più volte a Siena alla ribalta della cronaca, William Renan Vilanova Correa, difeso dall’avvocato Massimo Rossi. Brasiliano, 29 anni, si trova tuttora in carcere per il delitto di una prostituta, Lucelly Molina Camargo, conosciuta come Lorena, avvenuto in un appartamento di via Vallerozzi nel 2013 e su cui indagarono i carabinieri.

Il processo di primo grado si concluse il 15 settembre 2020 davanti al giudice Ottavio Mosti con la condanna del carcerato a tre anni appunto per calunnia nei confronti dell’ex comandante del carcere. Più al risarcimento di quest’ultimo, parte civile attraverso l’avvocato Luigi De Mossi, disponendo intanto una provvisionale di 20mila euro. Per la cronaca, venne assolto in quella data con formula piena un altro operatore penitenziario, assistito dall’avvocato Alessandro Betti e accusato di concorso in calunnia con Correa.

Appena depositate le motivazioni, 90 giorni dopo, il difensore del brasiliano ha presentato appello contro la sentenza. Ieri mattina la II sezione penale di Firenze ha confermato la condanna per calunnia nei confronti del brasiliano riducendo però la pena a 2 anni e sei mesi. Confermata dai giudici di appello anche la condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile che era stato dunque accusato ingiustamente di aver commesso dei reati all’interno della casa di reclusione di Siena.

Una vicenda molto delicata che potrebbe non finire con il secondo grado di giudizio se il difensore del brasiliano deciderà di andare fino in corte di Cassazione.

Laura Valdesi