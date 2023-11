Calunnia medico delle Scotte: assolto in appello

Un noto professionista senese era stato condannato per calunnia nei confronti di un medico delle Scotte nel settembre 2020. Un anno e sei mesi più il pagamento delle spese processuali ed un risarcimento di 5mila euro. Oltre tre anni dopo l’uomo, difeso dall’avvocato Maurizio Forzoni, ha visto ribaltata la sentenza in appello: assolto "perché il fatto non costituisce reato". Fra 90 giorni il presidente Giampiero Borraccia depositerà le motivazioni.

Una vicenda complessa. Che aveva preso origine da un esposto presentato dal professionista nel dicembre 2016 alla procura. In esso, secondo l’accusa per cui è finito imputato, avrebbe incolpato il medico del policlinico – da lui chiamato in causa in un procedimento civile in quanto in una visita che a suo dire gli avrebbe fatto nel luglio 2013 non aveva rilevato una patologia tumorale emersa dopo un intervento e invece inizialmente liquidata come un problema banale – di una presunta tentata frode processuale. Il dottore avrebbe affermato di non aver visitato l’uomo nel luglio 2013 presentando al giudice civile documenti anch’essi falsi relativi all’aereo preso e alla vacanza effettuata all’estero. Un viaggio che, così ha sostenuto il giudice monocratico di Siena, in realtà era avvenuto . Ma a seguito dell’esposto era stato aperto un procedimento penale nei confronti del medico, poi archiviato. Ed il professionista era finito nei guai per calunnia nonostante avesse depositato un esposto, come sempre da lui sostenuto, affinché fossero svolte ulteriori indagini da parte della procura per accertare se davvero si trovava all’estero in vacanza il giorno della presunta visita medica.

La.Valde.

x