Caltagirone fa causa anche contro se stesso

Pino Di Blasio

Nel balletto delle cause legali e delle richieste ultramilionarie di risarcimenti danni scatenate contro il Monte dei Paschi, spicca l’ultima novità sulle azioni intentate da sei società del gruppo Caltagirone. Una citazione al tribunale di Roma per contestare le ’difformità informative’ al mercato sugli aumenti di capitale tra il 2006 e 2011, seguiti all’operazione Antonveneta. Le società che fanno capo a Francesco Gaetano Caltagirone, a cominciare dalla Vianini, chiederebbero 741 milioni di danni per le perdite registrate negli investimenti sul capitale della banca. Una richiesta beffarda, considerando che Caltagirone è stato vicepresidente del Monte dei Paschi fino al 26 gennaio 2012 e ha approvato tutti i bilanci e i resoconti di quegli anni. Difformità informative incluse.