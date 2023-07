’Calici di stelle’, quante iniziative Al Santa Maria brindisi in terrazza

di Fabrizio Calabrese

Conto alla rovescia per Calici di stelle 2023, una delle manifestazioni più attese dell’anno in tema di vino. Anche per l’edizione numero 26 è massicia l’adesione di Comuni del senese all’iniziativa curata dall’Associazione Città del Vino in collaborazione con amministrazioni comunali e associazioni locali. In carnet, degustazioni, eventi culturali e visite a cantine e luoghi. L’appuntamento è per il 10 agosto. A Siena si potrà visitare gratuitamente il Museo Civico, aperto in via straordinaria dalle 21 alle 24. Tra le sale principali del Palazzo: Risorgimento, Mappamondo, della Balia e del Concistoro, la Sala dei Nove e quella dei Pilastri fino alla Loggia dei Nove.

Spettacolare e rara vista notturna di Siena sarà quella dalla terrazza al sesto livello del Santa Maria della Scala, aperta straordinariamente per l’occasione. Prevista l’apertura straordinaria a ingresso gratuito, dalle 21 alle 24 (ultimo ingresso 23.15), del livello di piazza Duomo con le mostre di Aldo Mondino, Vittoria Coen e Michela Eremita. Un percorso nella bellezza con accompagnamento musicale degli studenti di Siena Jazz.

Al Teatro dei Rozzi alle 21,15 concerto in occasione dei 90 anni del maestro Bruno Giuranna, violista e direttore d’orchestra, docente all’Accademia Musicale Chigiana. A pagamento nell’ambito del Chigiana International Festival & Summer Academy 2023. Poi, osservazione delle stelle con Unione Astrofili Senesi all’Orto dei Tolomei.

La Fortezza Medicea sarà aperta dalle 19 alle 24 per le degustazioni (a pagamento). "Un evento che richiama in città, come ogni anno, turisti e cittadini amanti del buon vino ma anche della cultura – dichiara l’assessore Vanna Giunti – un’occasione per rendere sempre più vitale il centro della città".

San Gimignano: anche qui si rinnova l’appuntamento estivo con la manifestazione voluta dal Comune e organizzata dal locale Consorzio del Vino Vernaccia. Nella cornice della Rocca di Montestaffoli, dalle 18,30 alle 24, sono in agenda due Masterclass guidate al Centro Vernaccia di San Gimignano Wine Experience. Castiglione d’Orcia: qui si svolgerà tra il 9 e il 10 agosto. Mercoledì 9 Banco d’assaggio (dalle 18) con i produttori del Consorzio Vino Orcia, Giovedì 10, dal pomeriggio fino alle 23 i produttori del Consorzio Doc Orcia accoglieranno turisti e wine lovers. Protagonisti saranno i racconti dei titolari delle aziende che presenteranno i propri vini.

Montepulciano: qui Calici torna con degustazioni di Rosso di Montepulciano Doc e Vino Nobile di Montepulciano Docg, intrattenimenti musicali, esposizione di artigiani e spettacoli per bambini. Nel pomeriggio, visite guidate del centro storico e delle cantine monumentali, a cura di Valdichiana Living.

A Poggibonsi, in piazza Berlinguer, centro storico, degustazione di vini e prodotti tipici locali accompagnata da intrattenimento musicale e osservazione del cielo. Castelnuovo Berardenga è presente con un ricco programma di eventi: Vynil Wagen dj Set, intrattenimento musicale in piazza, escursione al tramonto, Siam venuti a Cantà’l Bruscello, mostra fotografica in occasione del 25° anniversario del Bruscello al Museo del paesaggio, osservazione delle stelle. Castellina in Chianti: dal 9 al 13 agosto, arte, street food e camminata sotto le stelle. Con camminata nelle vigne, degustazioni, osservazione del cielo, apertura straordinaria del Museo e della Rocca, musica, concorso di pittura.