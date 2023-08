Calici di stelle nella terra del vino Tanti brindisi tra l’arte e la musica

Nella notte di San Lorenzo la provincia tornerà a brindare sotto il cielo stellato con le sue eccellenze vitivinicole per l’edizione 2023 di ‘Calici di Stelle’, promossa dall’Associazione Nazionale Città del Vino e dal Movimento Turismo del Vino. Stasera a Siena si potrà visitare gratuitamente il Museo Civico, con la possibilità di ascoltare il suono di antichi strumenti parte della collezione del museo in due appuntamenti nella Sala del Mappamondo, e il Santa Maria della Scala (livello di piazza Duomo e le mostre temporanee ‘Aldo Mondino. Start. Un incessante inizio’ e ‘Raggioverde’) tra le 21 e le 24. Ai Rozzi dalle 21,15 il concerto in occasione dei 90 anni del maestro Bruno Giuranna, per anni docente dell’Accademia Chigiana. Dalle 21,30 alle 24 gli amanti delle stelle potranno partecipare all’osservazione astronomica all’Orto dei Tolomei sotto la guida dell’Unione Astrofili Senesi, mentre per i cultori del vino la Fortezza sarà aperta dalle 19 alle 24 per offrire una degustazione con la partecipazione di aziende del territorio e nazionali.

A Castelnuovo Berardenga la notte si aprirà alle 18 con il Walking Sunset, la camminata al tramonto alla scoperta delle bellezze del borgo. Alle 19 tutti in Piazza Marconi per gustare le eccellenze del Chianti Classico, mentre dalle 20 sarà la musica del Vinyl Wagen Dj set a far ballare la piazza. Dalle 21 sarà possibile andare alla scoperta delle stelle con l’Unione Astrofili, mentre le porte del Museo del Paesaggio si apriranno per l’iniziativa ‘Siam venuti a canta’l Bruscello’, mostra fotografica in occasione del 25° anniversario della compagnia. Alle 21,15 ai Giardini della Rimembranza lo spettacolo teatrale ‘Pinocchio’.

I calici si riempiranno anche a Castellina in Chianti: dalle 18, il centro storico del paese sarà animato da degustazioni di street food e vini di produzione locale, musica e osservazione del cielo e delle stelle con l’Unione Astrofili Senesi lungo il camminamento esterno delle mura. Il Museo Archeologico del Chianti sarà aperto gratuitamente, mentre la mostra ‘L’éternité de la fereur’ di Charles Szymkowicz sarà arricchita dagli scatti del fotografo Hubert Grooteclaes. A Montepulciano, degustazioni itineranti nei banchi di assaggio situati in Piazza Grande, sul sagrato della Chiesa di Sant’Agostino e nelle contrade del Bravìo delle Botti. Le degustazioni guidate con i sommelier FISAR e con i produttori invece in scena alle 19 e alle 21,30 al Loggiato della Canonica di San Biagio, alla Terrazza di Vicolo del Leone e nel Chiostro di Palazzo del Capitano, con le esibizioni dei musicisti dell’Istituto di Musica Henze di Montepulciano. I wine lovers incontreranno nel centro storico spettacoli di magia, musica, dj set e artigianato locale. La serata inizierà alle 18,00 con l’esibizione in Piazza del Gruppo Sbandieratori e Tamburini del Bravìo delle Botti.

A Poggibonsi l’evento in piazza Berlinguer a partire dalle 20,30 con oltre cinquanta aziende vitivinicole presenti e oltre duecento etichette disponibili per gli appassionati. ‘Ospite’ dell’edizione il Morellino di Scansano Docg con la partecipazione diretta del Consorzio di Tutela.

Andrea Talanti