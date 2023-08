'Calici di Stelle' in Toscana: con gli amici a quattro zampe #ionontiabbandono

A guardare le stelle con un buon calice di vino e con il proprio amico a quattro zampe. È questa la novità del Movimento Turismo del Vino Toscana che per Calici di Stelle (fino al 20 agosto) lancia un messaggio per sensibilizzare contro l’abbandono degli animali in una stagione, quella estiva, dove il fenomeno torna in primo piano. E così le cantine diventano pet friendly con eventi che potranno essere goduti anche dai cuccioli. Ad esempio nelle cantine di Donatella Cinelli Colombini (Casato Prime Donne a Montalcino e Fattoria del Colle a Trequanda) con ’Vino e musica con gli amici a 4 zampe’, dove i cani saranno i benvenuti e accolti con ciotola e croccantini in due appuntamenti ricchi di degustazioni in cui sarà possibile coniugare relax e natura con i propri animali del cuore.

Tornando all’idea del Calici di Stelle pet friendly, Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente di Mtv Toscana, ha sottolineato che "è stata prevista un’attività social finalizzata a coinvolgere maggiormente i padroni degli amici a quattro zampe per dare visibilità durante le esperienze in cantina invitandoli a postare foto o stories taggando la cantina visitata, Mtv Toscana e utilizzando l’hashtag #ionontiabbandono, in modo da rendere ancora più virale e forte il messaggio che Mtv Toscana ha scelto". Queste le cantine in provincia di Siena che partecipano all’evento estivo del Movimento Turismo del Vino: Carpineto (4, 5, 12, 13, 15, 16 agosto); Casato Prime Donne (5 e 12 agosto); Casale dello Sparviero (13 agosto); Fattoria del Colle (13 agosto); Franco Pacenti (1, 2, 3, 4 agosto); Lornano (dal 4 al 16 agosto).

Luca Stefanucci