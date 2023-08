’Calici di stelle’ a Castelnuovo Eventi e degustazioni di qualità

Domani tutti in Piazza Marconi in attesa di esprimere un desiderio. Arriva la notte di San Lorenzo targata Calici di Stelle e Chianti Funky Summer Festival, con una giornata ricca di eventi, da vivere e gustare fino alla fine. La rassegna estiva proposta dall’associazione Pro+ e ViviForte Off con il Comune di Castelnuovo Berardenga, torna con un appuntamento originale insieme a Calici di Stelle. La notte di San Lorenzo si aprirà alle 18 con il Walking Sunset alla scoperta delle bellezze di Castelnuovo, alle 19 tutti in piazza Marconi con Calici di Stelle, che vedrà la partecipazione delle aziende produttrici di eccellenze del Chianti Classico. Dalle 20 la musica del Vinyl Wagen Dj set, in attesa di vedere in cielo una stella cadente. Dalle 21 si va alla scoperta delle stelle con l’Unione Astrofili Senesi. Inoltre dalle 20 le porte del Museo del Paesaggio si apriranno ospitando l’iniziativa ‘Siam venuti a canta’l Bruscello’, una mostra fotografica in occasione del 25° anniversario della compagnia del Bruscello. Alle 21.15 ai Giardini della Rimembranza andrà in scena lo spettacolo teatrale di ‘Pinocchio’.