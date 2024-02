Calendario di corse e paliotti: un tour de force

di Laura Valdesi

SIENA

I capitani comincino a segnare nell’agenda del cellulare tutti gli appuntamenti. Perché fra marzo e Provenzano saranno tantissimi, fra corse e paliotti. E non dovranno perderli. Al di là di quello che dicono i detrattori degli eventi che avvengono fuori Siena, questi hanno comunque ricadute sulle Carriere. E consentono, a volte, di ’leggere’ tra le righe cambiamenti e nuove trame. Per la Piazza, ovviamente.

Prima uscita, se il tempo reggerà, sarà come (quasi) sempre a Monteroni il 3 marzo con il pienone assicurato. E se dovesse saltare slitterà al 10 marzo, in questo caso in contemporanea con le previsite di ammissione all’Albo dei cavalli da Palio che si svolgono dall’8 appunto al 10. Probabilmente non saranno l’intera giornata per cui la sovrapposizione sarebbe a metà. Il 19 marzo sarà la prima volta dei mezzosangue del Protocollo a Mociano, dove torneranno anche il 26, sempre di marzo. Un menù già ricco a cui seguirà quello ancora più intenso di aprile con le corse a Monticiano il 2 aprile, mentre il 7 sono in programma quelle di primavera a Fucecchio. Il 13 i cavalli dell’Albo tornano a sfidarsi a Monticiano ed il 16 a Mociano. Poi i capitani saranno chiamati alla nuova trasferta nella ’Buca’ di Fucecchio il 27 aprile e l’indomani, il 28, galoppi a Legnano che saranno per la prima volta nello stadio. A proposito di trasferte in Lombardia: da segnare anche quella del 14 aprile. Finito qui? Macché. Sarà un mese da cuori forti e con la necessità di prendere vitamine se si pensa che il 21 aprile si correrà il palio della Costa etrusca a Marina di Bibbona, il 23 c’è la tratta di Bomarzo dove il palio si corre il 25 aprile.

Il mese di maggio sarà ancora più frenetico, non farà sconti agli staff Palio costringendoli a muoversi come girandole. Se il primo sarà rispettata la tradizione delle corse a Monteroni, il 4 maggio si svolgerà invece il palio straordinario di Piancastagnaio. E ancora: il 7 tutti a Mociano, il 5 a Legnano (data di recupero se ad aprile dovesse piovere), il 14 corse a Monticiano mentre il 19 maggio trasferta dei senesi a Fucecchio per il palio. Nel tour de force s’incastra anche il Memorial Favari del 24 maggio a Legnano, la sera seguente, il 25, in notturna sarà la volta invece del palio di Ferrara ed il giorno seguente, il 26, il palio di Legnano. Domenica in cui, peraltro, come da tradizione verranno estratte a sorte a Siena le Contrade per completare il canape di Provenzano. Poi un leggero respiro di sollievo a giugno con il 7 a Mociano, quando cala il sipario sull’addestramento. E il 16 a Castiglion Fiorentino, il giorno prima il Memorial. Poi è Palio, quello vero.