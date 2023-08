Caldo africano: Siena sfiora i 39°. Oltre 40° domani in Val d'Arbia

Non accenna ad attenuarsi. E alla fine la durata totale dell’ultima ondata di caldo africano sarà di 13-15 giorni dal suo inizio, con temperature di almeno 10 gradi superiori alla media del periodo nel Centro Nord. Basta pensare che anche sulla Vetta Amiata, dove turisti e anche senesi hanno cercato un po’ di refrigerio, la colonnina di mercurio ieri ha raggiunto i 25,4°. Volgendo lo sguardo all’Italia, sul Monte Rosa per esempio, con la massima di 9,2 gradi sulla punta Gnifetti, a 4.554 metri, si è sfiorato il record di caldo, 9,7 gradi relativo a 4 anni fa.

In città ieri quasi 39° che rendevano opprimente il caldo tanto che nelle prime ore del pomeriggio le persone in giro erano poche. E chi ha potuto si è trasferito nelle case al mare. La postazione Siena Galilei e quella di Poggio al Vento hanno registrato 37,8 gradi mentre quella di Siena Cerchiaia 38,5°. A Monteroni d’Arbia si sono sfiorati i 39 gradi, come pure a San Rocco a Pilli (38,6°) e a Monteriggioni (38,8°). Anche a Sant’Andrea a Montecchio le centraline di ’MeteoSiena24’ hanno rilevato 38,6°. E non andrà meglio nelle prossime ore. "Per quanto ci riguarda l’alta pressione si farà sentire ancora per 2-3 giorni con il culmine dei valori massimi nelle temperature che si potranno registrare fra giovedì e venerdì. Non sono da escludere valori che potrebbero toccare e superare i 40° appunto domani in Val d’Arbia e nelle vallate interne della Val di Merse e della Valdelsa. "Da venerdì però dovremmo iniziare ad avere un leggerissimo calo delle massime, anche se il caldo potrebbe cambiare i connotati e passare da torrido per via dell’umidità relativa piuttosto bassa di questi giorni, ad afoso per un aumento del tasso di umidità in quanto la ventilazione potrebbe disporsi dai quadranti occidentali (libeccio)", la previsione di ’Meteo Siena 24’. Da domenica notte ma soprattutto lunedì ci sarà un cambiamento radicale che potrebbe dare il colpo di grazia alla canicola estiva. Non sono da escludere temporali.

La.Valde.