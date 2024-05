CALCIO A CINQUE

Grande entusiasmo per il Futsal Torrita, la squadra di calcio a 5 che sta scrivendo una pagina di storia dello sport locale. Il sogno della serie B, traguardo mai raggiunto e decisamente prestigioso, si avvicina, con gli spareggi interregionali che hanno visto un primo entusiasmante successo contro gli umbri del San Martino (4-0) con tanti torritesi in trasferta ad incitare calorosamente la squadra. Adesso c’è l’ostacolo Aranova (25 maggio a Torrita, ore 16), squadra laziale, per passare il girone ma potrebbe non essere obbligatoria la vittoria per accedere alla finalissima (andata e ritorno) contro la vincente dell’altro girone che vede squadre in rappresentanza di Abruzzo, Molise e Puglia. La strada per il Futsal Torrita è ancora lunga ma la squadra è unita, consapevole dei propri mezzi, trainata anche da un pubblico che non manca mai sulle gradinate. "A Gubbio - spiega il presidente Nico Faralli -, è stata una serata da ricordare, abbiamo fatto la gara perfetta". Ma oltre al risultato, sicuramente importante in prospettiva, "quello che a noi dirigenti, staff tecnico e giocatori ci ha gratificato, è la risposta del paese. Da Torrita sono arrivate moltissime persone a sostenere con un tifo da stadio la squadra, gli ultimi tre minuti della partita non ce li dimenticheremo per tanto tempo". E il 25 maggio al palazzetto di Torrita di Siena ci si aspetta il pienone.

Luca Stefanucci