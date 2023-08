Calcio a 5 Torrita di Siena: Futsal Under 15 punta sulla vittoria

Una stagione dalle grandi ambizioni. Il Futsal Torrita si è presentato con alcune novità e soprattutto con l’obiettivo di migliorare quanto di buono fatto nello scorso campionato di Serie C1, puntando nella prossima stagione a vincere coppa e campionato. Alla Cassioli di Torrita, alla presenza dei giocatori, della dirigenza e dell’assessore allo sport Roberto Trabalzini, il Futsal ha fatto il punto ripercorrendo una storia già importante e pronta a diventare ancora più grande in futuro. Tra i progetti c’è anche quello di promuovere questo sport tra gli under 15 diventando sempre più un riferimento territoriale.

La campagna acquisti per il Futsal Torrita è stata importante: dal ritorno di Giacomo Vannuzzi fino al portiere Mattia Callegari (ha giocato in serie A2) passando per altri rinforzi come Alex Dainez, Alessio Dedja e Salvatore Guerra. I giocatori più forti sono confermati così come Cristian Busato in panchina. Niccolò Grazzi ed Edward Mainò sono i nuovi tecnici della Under 17.

Luca Stefanucci