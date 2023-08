Caffè e galleria d’arte Il via con la mostra ’Da bosco e da riviera’

Il Caffè 19zero3 diventa Galleria d’arte, alle spalle di piazza del Campo: ieri l’inaugurazione della mostra ’Da bosco e da riviera’ di Giovanna Romano. Al Caffè di piazza del Mercato si alternano donne e uomini che hanno fatto dell’arte una passione: Romano propone paesaggi toscani trasportati su tela per fare un viaggio con la mente e il cuore tra le colline del Chianti e i cipressi delle Crete, passando da pievi e castelli. Il quadro ’L’estate toscana’ è messo in vendita per raccogliere fondi per la missione di 10 giovani in un campo lavoro in Madagascar con Don Vittorio Giglio.