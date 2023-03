Cadute e ’cigno’ rotto Fabbri giù da Tale e Schietta Violenta, che forma Bene Reo e Zio Frac

di Laura Valdesi

SIENA

Le nuove regole (e postazioni di osservazione) dei veterinari, il piede sull’acceleratore dei fantini che vogliono farsi vedere. I cavalli big che riempiono l’occhio e altri nuovi che sgomitano per farsi notare. Poi cadute, in corsa e al canape. E il meccanismo del ’cigno’ che si rompe da entrambe le parti per cui le ultime tre, di sette batterie, vengono fatte senza. Ma state tranquilli: nessun problema per le corse di sabato a Monticiano. Poi la pista, osservata speciale. E promossa. "E’ perfetta, stracurata e i cavalli hanno provato veramente forte – dice Tittia –; Tale e quale, Zio Frac e Violenta? Belli, con qualche chilo in più ma hanno fatto un giro buono. Sono i cavalli con cui ho vinto gli ultimi Palii. Mi sembrano già in forma". Pista promossa anche da Bellocchio, Velluto dice "che deve essere un po’ smossa come adesso per fare questi lavori".

Iniziamo dalle regole. I veterinari prima dell’inizio delle batterie hanno fatto un briefing con fantini e proprietari per dire cosa si aspettavano da loro: almeno un giro intero dei primi tre a galoppo sostenuto, Casato e San Martino compresi. Va fatto vedere come si comporta il cavallo al canape per comprendere meglio le sue attitudini. La stragrande maggioranza recepisce il messaggio. "Giusto che si vedano pregi e difetti", ancora Tittia. I veterinari cambiano anche posizione per vedere meglio: due alla mossa, due all’interno della piazza, per così dire, osservando a volte al Casato e altre a San Martino come girano i cavalli.

Bene Una per tutti che schizza via con Murtas nella prima batteria, superata poi da Tale e quale condotto da Federico Fabbri che però va giù in piedi al Casato ma rimonta. Fabbri cade poi a San Martino nella terza batteria dalla solida Schietta che galoppa scossa. Solo contusioni per il fantino della scuderia di Carburo che però monta Zeniata e Vankook nella sesta e nella settima al suo posto. Cersosimo su Bryan de Marchesana si fa vedere nella seconda dove c’è un buono spunto di Bellocchio su Zio Frac. Da registrare che nella terza, la più attesa, prende la testa Antonino Mula su Takatursa seguito da Schietta e Violenta, poi Tabacco con Putzu. "Ha dimostrato – commenta a margine Mula – che sta anche meglio dell’anno scorso. Volava, una bella batteria. Ho scelto di provare per valutarla e non mi ha tradito". Così come Reo confesso che nel gruppo seguente esce a molla dai canapi spinto da Turbine, provano anche Astoriux e Varina. Poi iniziano i dolori. Nel senso che la quinta batteria diventa un tormentone di problemi. C’è una forzatura e Federico Guglielmi scende da Compilation. Il mossiere Calamassi va a controllare con gli operai cosa succede allo sgancio. Perché va giù con ritardo. Quando al tentativo seguente cadono anche Mula e Guglielmi e gli animi si scaldano, si taglia la testa al toro. Niente canape perché, è chiaro, il meccanismo si è rotto. Stefano Piras si fa vedere su Viso d’angelo nella sesta batteria, allunga anche Alessio Giannetti su Vitzichesu, idem Anì de marchesana. Nell’ultima schizza Bellocchio su Buran e anche Vankook.

Il pubblico? Tanti dirigenti e appassionati, si è visto anche il candidato sindaco Emanuele Montomoli.