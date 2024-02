Cadute e arrivo da infarto: vince il grande Panezio

E’ la settimana dedicata agli anni settanta: 16 agosto 1973, ci sono cadute determinanti, cavalli che riprendono la corsa, arrivo al fulmicotone con più di una Contrada che rivendica il successo, ma forse l’elemento più importante è la coraggiosa scelta del capitano dell’Aquila di montare sul grande Panezio un fantino poco più che esordiente, Adolfo Manzi detto Ercolino. Palio oltretutto dalle fitte trame, condizionato dal forte timore dell’Oca di vedere vincere la rivale Torre che aveva avuto in sorte il forte Marco Polo. Dopo una mossa estremamente concitata, con Aceto che montava Nedo per Fontebranda che cerca di mettere in condizioni di far partire bene una favorita, ecco che proprio Ercolino, scattando da un difficile nono posto, va a condurre la corsa, fino alla caduta, questa volta non determinante perché Panezio si ricorda di saper leggere e scrivere e vince davanti proprio alla Torre e alla Chiocciola, con Orbello e Rondone, che avevano fatto uno strepitoso recupero. Capitan Goretti si porta nel Casato il cencio di Gianni Dova, trionfando assieme ai suoi tenenti Giorgio Ferri, Mario Taddei e Renato Romei. Per l’Aquila come non ricordare il barberesco Ameraldo Bianciardi con il priore Emilia Brandolini d’Adda.

Massimo Biliorsi