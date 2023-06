Siena, pioggia di mattoni dalla Fortezza: transennata

Siena, 24 giugno 2023 – Allarme stamani nel percorso sotto la Fortezza che dal Campino di San Prospero costeggia il monumento per raggiungere San Domenico e il centro storico: si sono staccati diversi mattoncini. Anche di grosse dimensioni. Nessuna persona è tuttavia rimasta ferita, per fortuna. Immediata la segnalazione alla polizia municipale che ha inviato sul posto una pattuglia, transennando l’area, come mostrano le foto di Fabio Di Pietro.

La Municipale ha chiesto inoltre l’intervento dei vigili del fuoco per approfondire il problema. Una squadra si è recata sotto la Fortezza, sono state rimosse le sezioni più grosse e pericolanti ma la zona rimane transennata perché occorre una valutazione ulteriore per escludere nuovi problemi. Non è la prima volta che si staccano mattoni dal muro della Fortezza. Era avvenuto nell’agosto scorso, sul lato opposto. Anche allora arrivarono i pompieri e venne segnalata la situazione alla Soprintendenza. A creare problemi sono soprattutto gli arbusti che crescono nelle pareti e creano fessurazioni con le radici.