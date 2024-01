Cade dalla bicicletta, bambina portata con Pegaso al Meyer di Firenze

Siena, 22 gennaio 2024 – E’ caduta da una bicicletta, ieri mattina poco dopo le 11, una minorenne in località la Villa, in viale Cognac, a Radda in Chianti. E’ stato necessario l’atterraggio di Pegaso che ha portato poi in codice 2 al Meyer di Firenze la bambina.

Sul luogo dell’incidente è arrivata la Pubblica assistenza di San Rocco unitamente alle forze dell’ordine per gli accertamenti, unitamente al 118 subito attivato, con l’automedica di Radda in Chianti.