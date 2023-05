Cadono frammenti dalle mura Un passante dà l’allarme Porta Pispini chiusa al traffico

Porta Pispini chiusa al traffico dopo che alcuni frammenti di un mattone sono caduti ieri, nel tardo pomeriggio, dall’arco di ingresso. Un passante, che fortunatamente non è stato colpito, ha segnalato il fatto e così sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco che dopo aver rimosso il frammento caduto, hanno rimosso altri due mattoni pericolanti. La porta è stata così chiusa e la zona delimitata grazie all’intervento della Municipale.

Lo spostamento di alcuni mattoni potrebbe infatti essere pericoloso ed è quindi necessario che passanti e mezzi non attraversino il varco. Tutti potranno entrare e uscire da Porta Romana, mentre resta aperta la zona pedonale esterna a Pispini. Adesso Comune e Soprintendenza dovranno valutare la situazione, con un eventuale nuovo sopralluogo nei prossimi giorni per intervenire sulla parte colpita. Probabile che la chiusura della porta si protragga per alcuni giorni fino a quando non sarà garantita la sicurezza dell’ingresso. Molto infatti il traffico nella zona, accesso al centro storico anche per molti cittadini che vivono in questa parte della città.

Veronica Costa