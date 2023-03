Cade l’intonaco Cambia la viabilità

Problemi di viabilità nel centro storico di Poggibonsi. In seguito al crollo di una parte di intonaco dell’ex palazzo comunale, sono stati adottati dei provvedimenti. Non si può accedere in via Fra’ Nicolao dove affaccia il lato dell’edificio dove è venuto già un porzione di intonaco e di conseguenza non si può andare in via della Rocca e nella parte alta di via Montorsoli. L’ex palazzo che un tempo ospitava alcuni uffici comunali, vuoto da qualche anno, è di proprietà privata e dovrà essere sistemato.