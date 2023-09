cade dal motorino

Un 26enne è rimasto ferito in seguito a una caduta dal motorino. L’incidente è avvenuto a Poggibonsi, in via Pisana, nella zona industriale al confine con Barberino. Le sue condizioni, comunque, non sono preoccupanti. Leggere conseguenze anche per uno degli occupanti dell’auto finita fuori strada alla Zambra. E’ intervenuta per i rilievi la polizia municipale.