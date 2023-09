Cacio al Fuso, ancora Le Mura La contrada fa ’cappotto’

di Massimo Cherubini

Va alla Contrada de "Le Mura" la 61esima edizione del Cacio al Fuso, tradizionale appuntamento ieri a Pienza. Dopo il successo dei ragazzi, è arrivato anche quello della prima squadra. Le Mura hanno vinto tutto, hanno fatto "cappotto". Un successo dovuto alla capacità dei tiratori e ai punti realizzati da Alvaro Turchi che è risultato il capo cannoniere di questa edizione. Fa notizia che Giuliano Rosignoli, il ’Saracino’, veterano di questo gioco avendo disputato tutte le edizioni, non ha realizzato, gareggiando per Gozzante, neppure un punto. Una tra le Contrade più vincenti, appunto Gozzante, si è classificata al penultimo posto. E nel quartiere di piazza Galletti c’è stata delusione. Un ricordo particolare, prima della gara, è stato rivolto a Remo Papini, Armando Crociani, Franco Gorini e Gino Forzoni. Quattro protagonisti di lungo corso che sono venuti a mancare nel 2023. Tiro della forma di cacio con un pizzico di disappunto. La forma di cacio "girava poco" verso il fuso. Ironia della sorte che è stata scelta proprio dai capitani delle Contrade. E dopo la punzonatura non si può sostituire. Quest’anno oltre al gioco in Piazza, c’è stata anche la prima edizione del "Fantacacio" pensato e messo in rete da Amedeo Rosignoli. Cinquanta appassionati del "Cacio al Fuso" hanno allestito una formazione. Ha vinto, con 54 punti, la pientina Camilla Bartolucci. Nel giorno della festa il paese è stato caratterizzato dai molti banchi di prodotti tipici allestiti lungo il corso. E tra questi commercianti è stato premiato il miglior banco. Ha vinto la pasticceria-gelateria "La dolce Sosta". "Una bella manifestazione. Siamo molto soddisfatti, anche per la partecipazione del pubblico. Sia sostenitori delle Contrade che turisti".