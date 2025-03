By-pass a Scacciapensieri. Intervento rinviato a martedì 10 marzo

AdF comunica che, per ragioni tecniche, è stato rinviato a lunedì 10 marzo (salvo condizioni meteo avverse) l’intervento in strada di Scacciapensieri, inizialmente previsto per ieri. L’intervento consiste nell’installazione di due pozzetti e by-pass e richiede la temporanea sospensione del flusso idrico, in quanto non è possibile eseguirlo a flusso aperto. Per questa ragione si terrà in orario pomeridiano, al fine di ridurre i disagi alle utenze collegate, in particolare degli istituti scolastici per non impattare sulle attività scolastiche mattutine. La temporanea sospensione del flusso idrico avrà quindi luogo lunedì 10 marzo nella fascia oraria dalle 13 alle 21. Il ripristino del regolare flusso idrico è programmato, salvo imprevisti, a partire dalle 20 circa. Rimangono invariate le zone interessate dalla temporanea sospensione del flusso idrico e le modalità di intervento.