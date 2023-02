Buzzichelli: "Nessuno toccherà l’albero in piazzetta dei Pittori"

"Il Comune di Siena non ha mai pensato di abbattere l’albero nella piazzetta di via dei Pittori, bensì procederà alla manutenzione con una normale potatura che, come avviene sempre, permetterà un miglioramento delle condizioni dell’albero stesso". Così l’assessore alle aree verdi del Comune di Siena, Silvia Buzzichelli, precisa la situazione relativa alla pianta esistente in via dei Pittori.

"Ho ricevuto una raccolta di firme – spiega l’assessore – di cittadini allarmati per il presunto abbattimento dell’albero, ma voglio precisare che la situazione non è così come viene rappresentata: l’amministrazione non ha mai progettato abbattimenti. Si è diffusa una notizia del tutto errata e tengo a precisare come stanno effettivamente le cose".

Buzzichelli entra nel dettaglio: "L’albero, come avviene in altre situazioni, ha bisogno di adeguata manutenzione anche per la propria salute. Inoltre preciso che la normativa prevede sostituzioni di piante e non abbattimenti, anche se non è questo il caso".

"Mi dispiace – conclude l’assessore Buzzichelli – che qualcuno si sia divertito a diffondere notizie di questo genere senza un minimo di verificare della situazione, ma tengo a chiarire le cose, rivolgendomi a coloro che mi hanno inviato la raccolta di firme, giustamente allarmati da certi tipi di notizie prive però di ogni fondamento".