Bus, nuovi servizi per gli abitanti

Nuovi servizi autobus a disposizione degli abitanti di Radicondoli e della sua principale frazione Belforte. Dal prossimo 17 marzo, infatti, saranno attivati nuovi collegamenti della linea 120, con arrivo e partenza da Belforte e fermata nel capoluogo, nella giornata del venerdì per raggiungere il mercato settimanale di Colle. " Grazie ad Autolinee Toscane che ha lavorato con noi con disponibilità e grande collaborazione, per far crescere i servizi che diamo ai nostri cittadini in un giorno particolarmente importante come quello del mercato di Colle – commenta il sindaco radicondolese, Francesco Guarguaglini – Abbiamo trovato questa soluzione che porta Radicondoli e Belforte ancora più vicine alla Valdelsa e rende possibile alle persone spostarsi con maggiore facilità con il servizio pubblico".