Bus linea 3 "Perché la modifica?"

Interrogazione della consigliera Anna Ferretti, Progetto Siena, sulla modifica della linea 3 che serviva la zona dei Tufi e la collegava con stazione, ospedale e piazza Gramsci. "A fronte delle rimostranze di molti cittadini e realtà sociali – ricorda Ferretti – essendo Siena ai primi posti in Italia per utilizzo dei mezzi pubblici, è necessario che il trasporto pubblico sia rispondente ai bisogni della polazione". Di qui l’interrogazione: "Variare la linea 3 per incrociarla con i servizi che vengono dal Sud della città (linea 2), implementare il servizio con un pollicino che serve i quartieri ovest di Siena, non è rispondere a tutti i cittadini. Le persone che arrivano con la linea 2 devono trovare una coincidenza per stazione e ospedale, ma non è detto che questo debba risolversi peggiorando la qualità del servizio svolto finora dalla linea 3 per i Tufi – scrive la consigliera –. Il quartiere è ricco di attività. Togliere la linea 3 per sostituirla con un pollicino non è rispondere ai bisogni di tutti". E ancora: "E’ stata variata la linea 54: tutto senza incontri con i cittadini – è la conclusione –. E’ importante capire se queste scelte sono dettate da motivi economici o da una non attenta valutazione dei bisogni della cittadinanza".