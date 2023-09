Burroni, le storie da Cafiero con canti da osteria

In piazza Rosselli a Poggibonsi, cena spettacolo dedicata alla cultura, alla cucina e alla tradizione senese e toscana. Stasera alle 20 in scena "Da Cafiero - storie, canzoni e ricette di un’osteria senese tra ‘800 e ‘900". Di e con Francesco Burroni e Giulio Pianigiani. In scaletta canti alternati a racconti, aneddoti, ricette che danno un quadro d’insieme aspro, poetico e ironico della cultura popolare toscana che aveva nello spazio e nell’ambiente umano dell’osteria una delle sue maggiori espressioni. Lo spettacolo parte dalla tesi di laurea imperniata sulla ricerca diretta dal vivo condotta da Francesco Burroni verso la fine degli anni ’70 all’Università. L’iniziativa fa parte della rassegna ’Teatro Gourmet’ che va avanti anche giovedì 14 settembre alle 19,30 e alle 21,30 al Cassero della Fortezza di Poggibonsi con la Compagnia Teatro del Piccione che presenta "Pesto" un racconto ligure.

Fabrizio Calabrese