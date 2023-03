Buoni viaggio Più di quattromila corse effettuate

Sono stati 764 i ’Buoni viaggi’ emessi dal Comune dall’inizio dell’attivazione, nel 2021, di questa procedura di aiuto e sostegno, per un importo totale di oltre 152mila euro. Più di 57mila euro, invece, è il valore di quelli utilizzati e 4.255 le corse effettuate. Sono i dati con i quali l’assessore Francesca Appolloni ha informato la giunta della graduale sospensione del bonus.

"Una misura di aiuto – ha spiegato – in un periodo di estrema difficoltà, soprattutto per i soggetti più deboli. Durante la pandemia soprattutto questa misura ha trovato un buon riscontro da parte della popolazione, con la collaborazione di Cotas Taxi e Ncc e le associazioni di volontariato QuaVio, Pubblica Assistenza e Misericordia. Alla luce del prossimo esaurimento delle risorse disponibili procediamo con la graduale sospensione del bonus. Salvo reiterare la misura qualora avessimo ulteriori disponibilità". Per quanto riguarda le nuove ricariche, il termine ultimo sarà il 30 aprile. Il contributo, per il valore massimo di 200 euro, sarà impiegato fino ad esaurimento della disponibilità ed è rivolto a persone con mobilità.