Buonconvento record "Così più sicurezza"

"L’autovelox in questione è in prossimità dell’attraversamento della via Francigena, sulla Cassia, una strada particolarmente pericolosa per i pedoni. E quindi l’obiettivo non è quello delle sanzioni ma avere strade sicure per i nostri cittadini e per i moltissimi turisti che quotidianamente e in modo sempre maggiore frequentano e visitano il nostro borgo medievale". Sono le parole con cui il sindaco di Buonconvento, Riccardo Conti, commenta il primato (che fa discutere) del suo comune, a livello provinciale capoluogo a parte, per quanto riguarda gli incassi delle multe.

"Nonostante sia in una posizione ben visibile, presente da molti anni e adeguatamente segnalato sono molti gli automobilisti che vengono sanzionati per il mancato rispetto del limite di velocità – aggiunge Conti –. Nel corso degli anni, purtroppo, sono morti dei pedoni investiti dalle auto sulla Cassia. Per tutelare i passanti e prevenire gli incidenti, nel nostro territorio comunale sono attivi quattro attraversamenti pedonali con lanterne semaforiche a chiamata e l’autovelox sulla Cassia. Come stiamo già facendo e continueremo a fare, investiremo le risorse dei proventi delle sanzioni del codice della strada sulla viabilità, sul ripristino del manto e della pavimentazione stradale, sulla manutenzione delle strade, sulla videosorveglianza e vigilanza".

Con i soldi dell’autovelox, insomma, saranno realizzate opere pubbliche. "L’ideale per il nostro territorio, attualmente basato sul pendolarismo verso Siena –conclude Conti – sarebbe un progetto di mobilità per favorire l’utilizzo dei mezzi su rotaia integrato con trasporto su gomma nel capoluogo, prevedendo l’incentivo di mezzi di ultima generazione per trasporto gratuito di bici e con tempi di percorrenza di poco superiori a 20’ rispetto ai 50’ nel tratto Buonconvento-Siena, ovviando al problema dei passaggi a livello".

Marco Brogi