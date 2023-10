Buonconvento, raid in otto attività. Misericordia, terza volta dei vandali

di Marco Brogi

Ladri scatenati nella notte a Buonconvento. Hanno rubato in almeno otto tra negozi e magazzini di attività commerciale. Cercavano i soldi nei registratori di cassa, e quelli hanno preso, lasciando stare gli oggetti. Il bottino esatto dei colpi non è ancora stato accertato. Non solo. Nella notte sono entrati in azione anche i teppisti, che hanno preso di mira ancora una volta la sede della Misericordia. Da febbraio a questa la Confraternita ha subito tre atti vandalici. Ma andiamo per ordine. I ladri sono entrati in azione nella zona artigianale nelle immediate vicinanze della piscina comunale e della sede della Misericordia, e in via Martiri della Resistenza, nell’altra parte del paese, ‘visitando’ almeno otto tra negozi e magazzini commerciali. Tra gli esercizi derubati anche la Ferramenta di Mirko Rossi. Anche in questo caso ai malviventi interessava il denaro e hanno preso tutto quello che c’era in cassa: pochi spiccioli a quanto pare. Non si sono invece minimamente curati delle marce in vendita, tra cui macchinari per il giardinaggio e utensili vari, alcuni anche piuttosto costosi, che si trovavano all’interno del negozio. Stesso copione negli altri esercizi. I ladri, dopo avere forzato porte o finestre, sono entrati e hanno ripulito le casse. I danni, per le vittime dei furti, sono comunque ingenti, visto che dovranno cambiare o riparare saracinesche e finestre, spendendo diversi soldi. Si tratta di episodi su cui si stanno occupando i carabinieri. Le indagini sono coperte dal massimo riserbo, ma fino a questo momento dei malviventi non ci sarebbero tracce: a parte quelle lasciate sulle serrature delle porte forzate per introdursi nei negozi. Ma non è finita qui. Nella notte si sono fatti nuovamente i vivi i vandali nella sede della Misericordia del paese. Hanno spaccato la porta e sono entrati. Ma anche a questo giro senza prendere nulla. "Siamo esasperati, oltre che arrabbiatissimi- lamenta il governatore della Confraternita, Agostino Tommasi-. Negli ultimi mesi abbiamo subito ben tre atti vandalici-. Non sappiano più che fare. Evidentemente c’è qualcuno che ce l’ha con noi. E questo ci rattrista molto, visto il nostro quotidiano impegno a favore della comunità e di chi ha bisogno. Inutile nasconderlo: siamo anche un po’ demoralizzati. Sono episodi che ci hanno fatto molto male. Anche stavolta abbiamo segnalato la cosa ai carabinieri di Buonconvento, che ringrazio per la loro disponibilità e la loro attività".