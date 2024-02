Bullismo, piaga moderna. La primaria ‘Pieraccini’ si mobilita per dire ‘no’

Una scuola che dice no a bullismo e cyberbullismo. In occasione della recente Giornata per la prevenzione del fenomeno, la primaria Gaetano Pieraccini (Istituto comprensivo 2 di Poggibonsi, diretto da Maresa Magini) ha dato vita con le quarte e le quinte a una serie di iniziative in materia. Compresa una lezione aperta in collegamento con la scrittrice Cinzia Capitanio, autrice del racconto "Lo scrigno delle farfalle", durante la quale le classi hanno posto alcuni quesiti sulla delicata tematica presa in esame. In seguito le riflessioni scritte sono state sistemate su un cartellone a una parete della scuola, ben visibile a tutti, poi denominata "Il muro delle riflessioni" a cura della quinta C. Una unione di intenti che ha permesso a ciascun bambino di affiggere il proprio pensiero. E’ emerso nella circostanza quanto sia importante informare i ragazzi sui rischi legati alla navigazione in rete e quali siano i mezzi migliori per proteggersi dai pericoli connessi all’uso di internet. Per esempio gli inganni che talvolta si nascondono dietro certe identità fasulle e le conseguenze che potrebbero scaturire da un utilizzo superficiale del web. Inoltre sono state effettuate delle simulazioni di situazioni apparentemente non pericolose, per far comprendere agli alunni quanto possa essere sbagliato fornire dati sui social. Mostrati anche dei video che hanno illustrato alla giovanissima platea "il valore del rispetto verso persone che non rispecchiano il nostro modo di essere". Attivi nel corso della speciale Giornata anche i più piccoli allievi della comunità scolastica di via Alessandro Volta a Poggibonsi: per i bambini delle prime, un programma di letture animate, di video-cartoon, di canzoni e filastrocche. "Tutto per evidenziare l’importanza di rispettare gli altri attraverso progetti che invitassero gli stessi bambini a riflettere su comportamenti adeguati da tenere con il gruppo dei pari", hanno spiegato dalla Gaetano Pieraccini. I docenti hanno risposto a domande relative al bullismo, invitando le classi a segnalare i casi. "Tutte le volte che si assiste a episodi di prepotenze, da parte di ragazzi nei confronti di coetanei - hanno concluso - è necessario denunciare l’accaduto agli adulti di riferimento presenti, per far sì che il loro intervento li aiuti a risolvere qualsiasi problema".

Paolo Bartalini