Bufera Cosvig, Bravi si dimette "Così non si può andare avanti"

di Lodovico Andreucci

La temperatura sale sulla geotermia dalla presidenza Cosvig (Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche) di Emiliano Bravi. Da prima una presa di posizione della Filcams Cgil Grosseto, Pisa e Siena, che affermava "Cosvig risorsa per il territorio, a rischio 17 lavoratori, da circa 2 anni delle risorse non vengono più versate dai Comuni per un percorso amministrativo che gli stessi Comuni hanno chiesto a CoSviG di avviare". Poi la risposta dei sindaci geotermici, per arrivare infine alla rottura e le dimissioni del presidente.

Bravi, qual è il significato delle dimissioni?

"Non è un lavarsi le mani, ma un segnale forte soprattutto agli amministratori locali. Le mie dimissioni arrivano a seguito di una lunga e maturata riflessione. Lascio per dare uno scossone, facendo capire che così non si può andare avanti".

Le motivazioni concrete, però, quali sono?

"Il consorzio ha bisogno di un cambio di marcia e quello fatto fino a oggi è solo il viatico di ciò che è necessario, con tagli nel bilancio a molte voci superflue e altri accorgimenti, spesso importanti. Ora è il tempo delle scelte vere e se non vengono prese decisioni importanti, il consorzio implode e per fare questo è necessario che i soci e la Regione Toscana facciano la loro parte. Il compito di questo cda è finito".

Non si può, quindi, pensare a un piano del genere senza i comuni, giusto?

"Doveroso sarà da parte della Regione e dei Comuni essere in prima linea nella definizione degli obiettivi e delle traiettorie di sviluppo, più consoni alle loro necessità e alla crescita del consorzio stesso. Hanno uno strumento come CoSviG in grado di giocare un ruolo fondamentale, forse non lo si è voluto capire fino in fondo. Comuni come i soci del Consorzio sono piccoli e spesso non hanno la possibilità di spendere le grandi somme che la ricaduta geotermica concede. Servono salti di qualità e una visione strategica".

Per questo il suo passo indietro…

"Sì, necessario e doveroso affinché siano i soci a dettare la linea di intervento. Spesso in Italia parlare di dimissioni è utopia e si pensa che dietro ci siano malumori e divergenze. Ma in realtà le dimissioni sono necessarie per far capire che è il momento di agire. Rimarrò sempre a disposizione dei soci e delle comunità geotermiche, ma è necessario un intervento dei comuni perché solo i sindaci sanno cosa è il necessario per uno sviluppo sociale ed economico delle loro comunità".