Buche e abbandono al Palagetto. Ora gli abitanti chiedono soluzioni

Un piazzale, adibito a parcheggio anche per i mezzi pesanti, pieno di buche. Una strada, che corre di fianco alle abitazioni e ad altre attività, impraticabile almeno per un tratto perché ricoperta di erba cresciuta oltre i limiti. E’ via Michelangelo a Poggibonsi, nella zona del Palagetto. "Un percorso fatiscente", osservano alcune persone che ben conoscono la superficie e i suoi problemi e che non hanno esitato a rivolgersi al nostro giornale per evidenziare un quadro, spiegano, "di abbandono". Le abitazioni, le sedi di alcune aziende e altre strutture commerciali, trovano spazio da quelle parti, nel quartiere del Palagetto. Tutto in un’area parallela alla strada principale, ovvero via San Gimignano, una arteria di collegamento verso il centro da un lato e in direzione della zona industriale dei Foci dall’altro. In un quartiere, Palagetto, noto a Poggibonsi anche per le vie intitolate a geni dell’arte e pittori attraverso i secoli, da Giotto a Cimabue, da Pietro Vannucci detto Il Perugino a Raffaello.

"Ma qui sarebbe importante intervenire per risolvere delle criticità a nostro giudizio urgenti – osservano dai dintorni di via Michelangelo – che rendono purtroppo poco vivibile una parte di questo quartiere. Alcune operazioni sono state compiute, in verità, anche qui in zona da parte dell’amministrazione comunale di Poggibonsi per limitare determinate problematiche già a suo tempo rilevate e messe in evidenza. Tuttavia alcune questioni, a nostro parere ancora più serie, restano attuali e interessano da vicino la manutenzione di tratti di strada che possono creare pericoli alla circolazione dei mezzi o che diventano dei veri e propri impedimenti al normale tragitto". La richiesta, da inviare a chi di competenza, quale è in definitiva? "Servono secondo il nostro parere delle operazioni in materia di decoro e di sicurezza, a beneficio della comunità che risiede da queste parti. Sarebbe importante a nostro avviso tenere conto delle nostre osservazioni – concludono dalla zona via Michelangelo - affinché possano essere individuate delle soluzioni, i cui vantaggi potrebbero essere raccolti da tutti, non soltanto da noi che viviamo e conosciamo questa specifica zona di Poggibonsi. Che è comunque ‘centrale’ anche nella sua ubicazione geografica non lontana da un’area industriale".