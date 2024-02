Brutta abitudine per evitare buche. Serve buon senso

Buche. Avvallamenti. Tratti dove l’asfalto proprio non c’è più. Così terremotati, vedi la dirittura appena superate le curve di Curiano sulla Cassia, in direzione Buonconvento, in cui non è raro trovare macchine che per evitare di rovinare le gomme e sobbalzare si spostano nella careggiata opposta. Quando non c’è nessuno dall’altra parte, però è molto pericoloso. Ma anche poco più avanti, all’altezza dell’autovelox a Ponte d’Arbia l’asfalto è completamente ’mangiato’. Un esempio di come è ridotta l’antica Consolare, sempre più trafficata. Per non parlare di San Quirico: da settimane e settimane c’è qui una lunga deviazione a senso unico per chi procede verso l’Amiata, mentre chi viaggia in direzione Siena è obbligato a una strada interna alternativa che consente di bypassare un tratto dove nessuno apparentemente lavora. Quanto resterà così?

Laura Valdesi