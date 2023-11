Brunello e Mps il bel riscatto delle eccellenze

Quando tutto sembrava far presagire che il 2023 sarebbe stato l’anno in cui Siena e la sua provincia non sarebbero andate da nessuna parte, ecco che arrivano segnali di riscatto. Prove che, come insegna Chance il Giardiniere, "fintanto che le radici non sono recise, va tutto bene, e andrà tutto bene, nel giardino". Mancano ancora un paio di tasselli a completare una fioritura di speranze nelle Terre di Siena. Ci sono ancora 50 giorni prima dei bilanci annuali, il tempo sufficiente per scrollarsi di dosso rancori atavici, veti incrociati, sindromi da ’se non vinco io, non vinci neanche tu’ che vanno bene solo in Piazza del Campo.