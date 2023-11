Brunello e Mps il bel riscatto delle eccellenze

Pino

Di Blasio

Ma prima di parlare delle aspettative deluse e delle speranze frustrate, meglio esaltare il riscatto delle eccellenze nostrane. a Solomeo, qualche giorno fa, è stato presentato l’Atlante Qualivita, stampato dalla prestigiosa Treccani, ideato ed elaborato dalla Fondazione che ha sede a Siena, che ha in Mauro Rosati un direttore che sa fare il suo mestiere. Mettere in vetrina la forza della Dop Economy, l’espansione nei mercati mondiali dei prodotti tipici italiani. Un settore che contribuisce al Pil italico per 24 miliardi di euro, senza contare il vino. E che ha in questa provincia un bell’elenco di prodotti a marchio, con tanto di fascetta del Poligrafico dello Stato. Il riscatto più evidente però viene dalla scelta di Wine Spectator, la bibbia degli enologi, che ha premiato il Brunello di Argiano 2018 come miglior vino al mondo. Un riconoscimento più per chi l’ha fatto quel vino, Bernardino Sani, senese Docg, che per il proprietario di Argiano, il miliardario brasiliano André Santos Esteves.

Dal vino alla finanza, da Montalcino al Monte. I conti del terzo trimestre, le vittorie in tribunale, l’intervista all’ad Luigi Lovaglio hanno sollevato il sipario non su una banca risanata (lo era già da mesi), ma su una Rocca Salimbeni che è tornata padrone del suo destino, come Invictus. Per questo è arrivata anche la doppia promozione del rating, anche se per chiudere il tormentone delle cause legali bisognerà aspettare ancora qualche mese. Rlleggete le frasi dette da Lovaglio, riascoltate le sue parole sull’essenza del fare banca e sull’aumento di capitale lanciato quando tutti i tasselli, dalla proroga della Bce all’accordo con i sindacati sul maxi esodo, erano al loro posto. E capirete la differenza tra un banchiere e chi l’ha fatto nonostante non fosse il suo mestiere.

Per stappare con più gioia lo spumante Dop di fine anno manca solo qualche colpo di acceleratore a progetti strategici per il futuro di Siena e della provincia. Negli ultimi tempi sono state sbandierate tesi autolesioniste, su Biotecnopolo e altre faccende. Meglio lasciarle decantare e scartarle con decisione.