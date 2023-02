Brunello Crossing, più di 1.500 iscritti

Inizia il conto alla rovescia per il sesto Brunello Crossing: Montalcino e le colline della val d’Orcia sono pronte ad accogliere gli oltre 1.500 iscritti che, domenica , si schiereranno al via delle tre distanze competitive – 45, 24 e 14 km - e della camminata di 13 km. Un numero che è salito fino al giorno della chiusura delle iscrizioni, ieri. Un altro successo, quindi, per la manifestazione organizzata da Asd Montalcino Trail con il sostegno dell’Amministrazione Comunale e del Consorzio del Brunello di Montalcino.

Tutte e quattro le manifestazioni – le tre gare e la camminata – accompagneranno i partecipanti in uno splendido viaggio alla scoperta della val d’Orcia, tra strade bianche, sentieri e vigne, al cospetto delle colline toscane, borghi, castelli e abbazie, lungo un territorio apprezzato in tutto il mondo. Tutte e tre le competitive partiranno da Piazza del Popolo, nel cuore di Montalcino. A inaugurare questa sesta edizione, con il via alle 8:00, sarà il 45km Trofeo Banfi D+ 1.820m+, seguito dal 24km Trofeo Ciacci Piccolomini D’Aragona 1.050m D+ alle 10:00 e dal 14km Trofeo Barbi 634m D+ alle 10:45. In questi ultimi giorni il già prestigioso parterre di atleti di alto livello, tutti protagonisti assoluti del trail running, della corsa in montagna e dello skyrunning, si è ulteriormente arricchito.

Nella gara sui 45 km, infatti, accanto a Davide Cheraz, vincitore della scorsa edizione, Andreas Reiterer, medaglia di bronzo ai Mondiali e campione tricolore nel trail lungo nel 2022, Simone Corsini, 5° al Tor des Géants di 330 km nel 2021 e 1° al Gran Trail di Courmayeur 100 km nel 2022, Matteo Lucchese, che torna a Montalcino dopo aver dominato proprio la 45 km nel 2018, e Roberto Gheduzzi, che allunga la distanza dopo essersi aggiudicato lo scorso anno il Brunello Crossing 24 km, ci sarà anche Andrea Rota, classe 2000, che agli ultimi Mondiali di mountain e trail running, disputati nello scorso novembre in Thailandia, all’esordio nella categoria Senior, ha conquistato un ottimo settimo posto nei 38 km Short Trail.

Come da tradizione a tutti i finisher del Brunello Crossing verrà consegnato al traguardo un bicchiere da vino con porta bicchieretracollina da sommelier. Una “medaglia” davvero particolare, a rispecchiare le prelibatezze del territorio. Sarà possibile ritirare il pettorale sabato 11 febbraio, dalle 14 alle 20 presso il Complesso Museale Sant’Agostino, e domenica 12 febbraio dalle 6,30 fino a mezz’ora prima della partenza della gara in Piazza del Popolo.