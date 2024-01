Bruco, tanti punti di forza. Cappannoli: "Scompiglio, rapporto serio e profondo. Occhio anche ai giovani"

di Laura Valdesi

SIENA

Capitano Federico Cappannoli, che inverno è stato per il Bruco: strade nuove, vecchie oppure solo ’consolidamento’?

"Premetto che per noi è tutto nuovo perché siamo partiti con lo staff appena un anno fa facendo una full immersion. Abbiamo pertanto ripreso il lavoro già svolto cercando di farci trovare pronti a seconda delle situazioni che si determineranno questa stagione".

Cosa è cambiato rispetto al 2023, guardando le Contrade in Campo? Tittia ne ha meno.

"Quando siamo entrati la situazione era molto sbilanciata su un fantino, ora forse lo è su un altro. Chiaro che è un quadro del quale tenere conto oltre al fatto, ripeto, che si deve considerare il nostro Palio dell’anno scorso".

Una Carriera dell’Assunta dove il Bruco ha sfiorato il successo con Bellocchio. Una corsa che l’ha rilanciato: c’è il rischio che lo sfilino a via del Comune?

"Spero con tutto il cuore che Enrico (Bruschelli, ndr) abbia tante opportunità di montare. Qui le porte sono sempre aperte per lui. E sa che è importante che il Bruco ce lo trovi quando conterà, ossia quando diventerà ancora più affermato e vincente. Perché il Palio lo centrerà".

Intanto Scompiglio strizza l’occhio a via del Comune confermando il buon rapporto. E viceversa.

"Spero che voglia venire a montare da noi. Lo scorso anno è iniziato un rapporto che ritengo profondo e serio. Comunque spero che nel Bruco ci vogliano venire tutti, è una soluzione che può avere tanti punti di forza per un fantino".

Cappannoli potrebbe far esordire un giovane?

"Se il Bruco non fosse in una condizione favorevole ho l’obbligo di guardare al futuro. Già nel 2023 abbiamo cercato di rilanciare un ragazzo giovane che aveva doti ma che non trovava spazio. Chiaro, spero di avere un cavallo da corsa ma se mi toccasse meno competitivo non escludo un giovane o anche un esordiente. L’idea è questa".

Ambrosione confermato mossiere veleggia verso i 20 Palii.

"Il fatto che abbia abbassato per 18 volte il canape vuol dire che è stato bravo. Non ricordo qualcuno nella storia recente che abbia fatto come lui. Ci sono però diverse cose da rivedere con lui che hanno caratterizzato il 2023".

Il vice mossiere non esiste: sarebbe utile introdurlo?

"Se si intende come il ruolo che ha svolto per 30 anni Enzo Giorgi sapendo che sta lì però non raccoglierà il testimone è un discorso. Un altro se si affianca in prospettiva futura. Non ho un’idea precisa, però ritengo che l’amministrazione debba avere pronta una soluzione qualora accada un imprevisto come nel luglio 2022".

Avete chiesto al Comune maggiore clemenza nelle punizioni ai cavalli non presentati dopo aver concluso il percorso di addestramento.

"Un indirizzo diffuso e condiviso. Tre anni nel Palio moderno sono troppi di stop, quasi una condanna a vita. Detto questo però non va scordato come si arrivò alla scelta. Le strategie sui cavalli i capitani le hanno sempre fatte ma è anche vere che ci sono altri modi, a partire dall’assumersi la responsabilità , il giorno della Tratta, di percorrere certe strade. Per primo dissi che non volevo un lotto con una punta sola o due. Credo che fosse nell’interesse del Bruco avere più situazioni possibili per ’giocare’".

Violenta e Anda e Bola fuori a luglio?

"Presto per dirlo, vanno viste quali saranno le alternative e cosa ’spunterà’ in questa primavera".

Cosa avrebbe detto tuo padre Guerriero dopo l’Assunta?

"Che ero stato un ’brodo’ perché non avevo vinto. Non era clemente su niente".