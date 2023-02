Bruco, si vota per il capitano Cappannoli

E’ Gianni Morelli, ormai da qualche mese, il capitano del Bruco. E’ andato nelle scuderie dai fantini, svolgendo il doppio ruolo visto che è rettore di via del Comune, oltre che del Magistrato. Ma rivestirà l’incarico ancora per poco visto che la commissione formata per individuare il nuovo capitano ha terminato i lavori. E il 24 febbraio si svolge l’assemblea per l’elezione appunto. Il nome che viene portato è quello di Federico ’Ghigo’ Cappannoli, brucaiolo con la ’B’ maiuscola. Non solo perché figlio di Guerriero, barbaresco di via del Comune e anche uno dei proprietari del mitico Urbino, scomparso qualche anno fa, ma anche per aver già vinto il Palio quando era mangino di Gianni Falciani. Cappannoli è attualmente responsabile del retail di Banca Centro.