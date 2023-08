Bruco "Noi protagonisti Andati oltre le aspettative"

"Un Palio da protagonista del Bruco? Sì, per quel che può contare, siamo forse andati oltre le aspettative. Speravamo di fare una corsa nella quale la Contrada si vedesse, siamo arrivati quasi ad un passo dalla vittoria", confessa il capitano Federico Cappannoli.

Il cavallo della Pantera quando si stava rialzando dopo la caduta vi ha rallentato l’azione.

"Ha preso noi, poteva prendere un’altra accoppiata. E’ il Palio, va accettato così. Le testate con la fortuna non le vogliamo fare, aspettiamo fiduciosi che il vento cambi. Sono certo che sarà presto. Non per piangersi addosso, non è nel mio carattere, però è il sesto Palio dall’83 che perdiamo dietro a uno scosso".

Si è percepito un bel feeling fra il capitano e Bellocchio.

"Siamo stati bene e ho cercato di far vivere al fantino i quattro giorni con serenità. Il rischio di voler strafare, quando ti riaffacci dopo qualche tempo in Piazza, c’è. Aveva le carte in regola per correre un bel Palio, quasi più importante per lui che per il Bruco. Non doveva fasciarsi la testa".

Bellocchio ha detto di aver sentito vicino il capitano "mi ha dato fiducia e stimoli per poter scrivere una nuova storia insieme".

"Una prima pagina l’ha sicuramente scritta. Quello che ho detto ad Enrico è che questa Carriera poteva fare la differenza nella sua vita. E’ importante che scriva altre pagine della sua storia positive come questa. Poi se le scrive insieme al Bruco va benissimo".

Niente fantino di Contrada?

"Non lo vedo nel mio futuro, poi sai il panorama del Palio cambia spesso".

Zio Frac scosso.

" Che fosse in una forma spettacolare era evidente, bastava vederlo nell’Entrone per capire che l’Oca sarebbe stata protagonista. Era fra i 3-4 cavalli importanti".

Un Palio che non cambia gli equilibri?

"Direi di no. Tittia e Scompiglio hanno dimostrato di essere, non a caso, due protagonisti. Non sono stati fortunati, in particolare da più tempo Jonatan. Ma sono certo che ricomincerà a vincere con continuità".

Magari con il Bruco?

"Speriamo, che sia Jonatan oppure un altro. Non mi fossilizzo anche perché luglio sarà un Palio diverso. Va bene anche con uno scosso".

Ambrosione promosso?

"Alla fine ha affrontato una mossa super-complicata, sei avversarie nei primi sette posti, a parte noi nel mezzo. Una mossa veramente difficile. E’ stato determinato, forse come non mai, alla fine ha tirato fuori una partenza decente".

