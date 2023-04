Bruco in pole: tirato su 16 volte dal 2000

Altro sorteggio anomalo ci aspetta il prossimo 21 maggio per la carriera di Provenzano 2023. Data anche questa non ricorrente e dovuta al possibile ballottaggio elettorale, previsto proprio l’ultima domenica di maggio, quando normalmente avviene l’estrazione. La squalifica dell’Oca, che sconta così la sentenza che gli fu attribuita, riduce a sei il numero delle Contrade che saranno esposte e che parteciperanno d’obbligo. Sono infatti, in ordine di esposizione di bandiera, Aquila, Giraffa, Selva, Onda, Nicchio e Tartuca. La già sicura non presenza della Civetta, anche lei squalificata, fa aumentare le speranze a tutte le altre che confidano nella sorte. Se diamo un’occhiata al lotto delle possibili, in fatto di ritardi troviamo l’Istrice che non esce dal 2012, anche se poi non corse per squalifica, la Lupa dal 2014, il Valdimontone dal 2016, che anch’essa non corse, il Leocorno dal 2018. Chi invece ha a luglio il sorteggio "più fresco" sono il Bruco, Drago, Chiocciola, Pantera e Torre che sono tutte uscite nel 2022. Diamo un’occhiata anche al quadro generale delle estrazioni dal 2000 per quelle Contrade che potrebbero aggiungersi alle altre sei. La Contrada più fortunata è il Bruco con 16 uscite, seguono Drago e Valdimontone con 13, il Leocorno con 11. Se invece la sorte vorrà premiare stavolta la meno fortunata, dovrà pensare all’Istrice che è stato estratto soltanto 5 volte. Estrazione anomala anche per il fatto coreografico che nessuna Contrada parteciperà con i suoi monturati sotto il Palazzo Pubblico, visto che il Drago, che normalmente si trova a festeggiare la sua Festa Titolare, manterrà la data tradizione dell’ultima domenica di maggio.

Ma.Bi.